Gualtieri: entro aprile riforma fiscale, subito decreto per taglio tasse 14 milioni lavoratori

(Teleborsa) -la legge delega per lacon il varo di unil taglioAd annunciare il progetto del Governo è ilin occasione del seminario del Pd all'abbazia di San Pastore a Greccio a Contigliano (Rieti).sullache deve portarci già ad aprile all'adozione di una legge delega sulla, basata surazionalizzazione del sistema fiscale, a partire dalle detrazioni; alleggerimento del carico su redditi bassi e medi;; contributo a sostenere la transizione ambientale", ha affermato, aggiungendo che "la prima tranche vogliamo farla partire subito. Ovviamente abbiamo fatto una valutazione tecnica sull'allocazione delle risorse stanziate per il cuneo fiscale. Nelle prossime ore avvieremo, spero rapidamente, un confronto con le forze di maggioranza e poi con le forze sociali per varare entro il mese un decreto che consenta di ridurre concretamente le"E' un compito di- ha sottolineato - chedel Governo e del partito".Il. La manovra, ha osservato, "ha salvato il Paese dall'alternativa data da Salvini: l'uscita dall'euro o una stretta fiscale recessiva. Abbiamo evitato questa alternativa e abbiamo salvato il Paese, ponendo anche le basi di una azione di rilancio sulla base della sostenibilità e della coesione.i, nell'avvio della riduzione delle tasse, nel sostegno al welfare e alla famiglia. Sono linee chiare che indicano una direzione di marcia che va riempita di slancio e di contenuti".A proposito delil titolare di Via Venti Settembre ha detto che "dobbiamo affrontare la fine di quota 100 e superare il grande scalone aumentando la flessibilità del sistema pensionistico ma salvaguardando la sostenibilità della finanza pubblica". Sempre sul piano del welfare Gualtieri ha ribadito l'esigenza diInfine,si è detto ottimista sulle entrate fiscali.ha concluso.