Gualtieri, al G7 dati sanitari ed economici Italia incoraggianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "AldatiSupporto per proseguire sostegno all'. Accordo per prolungare moratoria debito ai. Creditori pubblici e privati devono aderire pienamente all'. Oraper la riduzione del".Lo ha scritto il Ministro dell'Economia,in unarrivato in occasione della Dichiarazione dei ministri delle Finanze del G7 sulla sospensione del servizio del dper i. Nella Dichiarazione, ribadita la volontà di restare "a lavorare insieme per sostenere imentre affrontano leassociate a Covid-19" che hanno amplificato la "" per i "e hanno chiesto "al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale di aggiornare regolarmente le valutazioni sulle esigenze di" di questi Paesi di fronte alle "causate dall'impatto dellaIntanto, ilsta preparando la Nota di Aggiornamento al DEF (che sarà approvata in Consiglio dei Ministri "ildi settembre e conterrà la nuova previsione sul", come ha anticipato nei giorni scorsi il Titolare del Tesoro precisando che il rimbalzo nel III trimestre sarà impetuoso, con un calo per il 2020, che sarà aL'impatto del coronavirus sull'sarà quindidi quello previsto dalle istituzioni internazionali, che avevano previsto un