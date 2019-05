Gros-Pietro a governo: far ripartire subito gli investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha detto il, rispondendo a margine dell'assemblea di Banca d'Italia a una domanda sul futuro del governo. "Più che al futuro del governo - ha aggiunto - penso al futuro dell'Italia"."Abbiamoe disponibilità di- ha proseguito - elementi che, quindi bisogna veramente, tutti i tipi di investimenti, anche quelli pubblici e quindi le"."Ci sonodi media dimensione che- ha concluso - abbiamo imprese che hanno grandi capacità riconosciute mondialmente e che sono state, anche recentemente, messe in difficoltà per la frenata degli investimenti pubblici".Gros-Pietro ha commentato anche la. "Uno spread elevatoa imprese e famiglie e quindi anche allache è quello che adesso ci serve". Il banchiere si è poi affrettato a precisare "in questo momento non c'è restrizione del credito che è disponibile".