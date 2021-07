Green pass, Francia: accordo per estensione

Lunedì 26 Luglio 2021, 09:30

(Teleborsa) - Semaforo verde in Francia al disegno di legge per l'estensione del pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari nel Paese mentre non si fermano le proteste nazionali con migliaia di persone che hanno protestato contro l'obbligo del green pass e "per la libertà".

Il primo ok è arrivato nella notte tra sabato e domenica dalla Camera alta francese che ha approvato il testo - con una serie di modifiche - del disegno di legge con 199 voti contro 123.

Nel pomeriggio di ieri, i parlamentari hanno concordato un testo di compromesso in una commissione mista. Prima di diventare legge, il testo dovrà attendere il via libera del Consiglio costituzionale.

Oltre all'obbligo di vaccinazione per badanti, pompieri o professionisti che lavorano con gli anziani, il progetto di legge prevede, in particolare, un'estensione del pass per ristoranti, caffè, fiere, mostre, aerei, treni e autobus a lunga percorrenza e istituti medici.