Governo, via libera al DEF: crescita al palo e debito in salita

(Teleborsa) -allo, nessuna nuovae, come l'esecutivo aveva più volte ribadito, niente. Ecco i primi numeri e le prime indicazioni del, che ha incassato ilin Consiglio dei Ministri.– La crescita per il, dal 1% stimato in legge di bilancio. Ad essere precisi, la previsione di crescita media del Pil in termini reali per ilcui si aggiunge però un altro 0,1% per effetto deiapprovato ricordiamolo con la formulache tradotto vuol dire che sono ancora tanti i nodi politici da sciogliere. Si sale allo 0,8% nei tre anni successivi. Per effetto delil Pil si accrescerebbe di un ulteriore 0,2% nel 2019 e di 0,4 punti percentuali nel 2020. Nessun effetto daPeggiora anche ilin rialzo al al 132,7% del Pil in aumento dal 132,2% del 2018. Sale anche il rapportodal 2,04% previsto nelle ultime stime del– Il passaggio sullache nelle scorse ore ha riacceso il dibattito all'interno dell'esecutivo con lache spinge,dubbioso e ilche invoca giudizio e cerca garanzie economiche, è piùche nei fatti. "L'esecutivo, in linea con il contratto di Governo, intende inoltre continuare, nel disegno diper il prossimo anno, il processo di riforma delle imposte sui redditi ("flat tax") e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel. Al termine del Consiglio dei Ministri, niente conferenza stampa di rito.Secondo alcune fonti di Governo M5s, ci sarebbero dei malumori sul tema- "Ilnon è entusiasta. Chiede più certezze sullo stop all'aumento dell'Iva, con le clausole di salvaguardia che non dovranno scattare", fanno sapere fonti grilline. Giovannisarebbe stato chiaro:portare avanti entrambe le partire costerebbe 30-40 miliardi. Decisamente troppo per le casse dello Stato., almeno a parole, si dicono soddisfatti. Per il Ministro dell'Interno: "Non si torna indietro su quota 100, nessun aumento dell'Iva". Secondo il Leader della Lega la tassa unica è citata nel documentoDunque le parole del collega pentastellato"Con l'inserimento della Flat tax nel Def indirizzata al ceto medio come avevamo chiesto, e non solo ai ricchi, vince il buonsenso., facendo ripartire il Paese, spingendo sullae sostenendo le famiglie che hanno veramente bisogno, senza sventolare", ha commentato.