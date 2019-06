© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lodi una procedura incombe sull'Italia eci chiede chiarezzaLa pressione dell'Eurogruppo suinon accenna a diminuire e il Ministro dell'Economia, sempre più stretto nella morsa, cerca di sbrogliare la matassa:di ciò di cui discuteremo, degli obiettivi del negoziato", ha risposto dopo l'incontro con il Commissario UE, Pierree la riunione dell'Alla domanda se fornirànuovi dati prima delquando si riuniranno di nuovo i ministri europei per eventualmente far scattare la procedura sul debito, il Ministro ha detto:Alla domanda se sianonuove misureha assicurato cheindicato che è anche compensativo del mancato raggiungimento dell'obiettivo del 2018,Un quadro generale tutt'altro che roseo all'interno del quale si inseriscono le dichiarazioni dell'ultima ora digià sul piede di guerra:Così il Ministro dell'Interno e vicepremieri in conferenza stampa al termine del Consiglio federale della Lega a Milano.ha detto il leader del Carroccio.