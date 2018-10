© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Il "deponete le armi" arriva alla fine di una lunga giornata, quella di ieri, iniziata al mattino presto dove a tenere banco erano state le frecciatine dei vicepremierche avevano continuato a punzecchiarsi a distanza, prima del vertice adurato infatti quasi tre ore, che ha di fatto sancito lIl Consiglio dei ministri ha rivisto il comma 9 dell'articolo 9 e ha cancellato le norme che avevano creato uno scontro tra M5S e Lega. Lo ha annunciato ieri, in conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte.ha esordito, assicurando che il decreto è stato approvato inConte ha confermato anche che la dichiarazione integrativa, ma ha aggiunto chei conti e le case all'estero., ha sottolineato ancora. Via anche leil cui inserimento "avrebbe potuto stimolare i contribuenti ma dall'altra" avrebbe rischiato di scostarsi dal contratto di governo. Dunque nel testo non ci sarà- Sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini poi hanno sottolineato che non c'è nessuna volontà di lasciare l'Euro., ha detto il vicepremiergli fa eco il vicepremier