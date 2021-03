3 Marzo 2021

(Teleborsa) - Google ha annunciato che interromperà la vendita di annunci pubblicitari in base alla navigazione degli utenti sul web. Il Wall Street Journal ha riportato che Alphabet non utilizzerà e non investirà più in tecnologie di tracking, il sistema che identifica gli utenti internet mentre si muovono da un sito all'altro, e si orienterà verso strumenti per la tutela della privacy degli utenti, come l'anonimizzazione o l'aggregazione dei dati.

In un post sul suo blog, Google ha spiegato che eliminerà gradualmente anche i cookies del browser che consentivano di identificare in modo univoco un utente al fine di inviare pubblicità mirate. In base a Jounce Media, società di consulenza nel campo della pubblicità digitale, nel 2020 Google ha rappresentato il 52% della spesa pubblicitaria digitale globale, pari a 292 miliardi di dollari.

"Mantenere un internet aperto e accessibile a tutti richiede a tutti noi uno sforzo in più per proteggere la privacy e ciò significa porre fine non solo ai cookie di terze parti, ma anche a qualsiasi tecnologia utilizzata per tracciare le singole persone mentre navigano sul web", ha scritto David Temkin, direttore del Product Management, Ads privacy and Trust di Google, in un post sul blog di Mountain View.



"Le persone non dovrebbero essere costrette ad accettare di essere tracciate mentre navigano online per poter ricevere pubblicità pertinenti. Così come gli inserzionisti non hanno bisogno di monitorare i singoli consumatori sul web per ottenere dei vantaggi in termini di prestazioni della pubblicità digitale", ha aggiunto. "La direzione è quindi quella di un futuro in cui non sarà necessario rinunciare a pubblicità pertinenti e monetizzazione per offrire un'esperienza privata e sicura", ha concluso Temkin.

(Foto: © Uladzik Kryhin/123RF)