GIGLIO.COM, nel 2021 le vendite raddoppiano rispetto a pre-pandemia

(Teleborsa) - GIGLIO.COM ha registrato vendite pari a 41,6 milioni di euro nel 2021, in crescita del 57% rispetto all'anno precedente e più che raddoppiate rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019 (+114%). Il tasso di reso resta stabile a circa il 10%, valore al di sotto i benchmark di mercato, sottolinea la società quotata da luglio 2021 su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca. L'acquisizione di nuovi clienti è crescita del 61% rispetto al 2020 e ha permesso di superare i 100.000 clienti attivi nell'anno.

Gli Stati Uniti, secondo mercato in ordine di importanza dopo l'Italia, hanno registrato una crescita a tre cifre (+131%), così come la Cina (+336%) e Taiwan (+266%). Importante crescita anche nel Regno Unito (+70%) e in Asia, in particolare in Corea del Sud e in Giappone, dove le vendite hanno registrato, rispettivamente, +65% e +69%. Vengono segnalati miglioramenti nella piattaforma di proprietà e l'ottimizzazione del catalogo, con "un significativo ampliamento rispetto all'anno precedente del numero di prodotti offerti, più che raddoppiato."

"Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti nel 2021, un anno straordinario per la crescita dell'azienda, che confermano la bontà della nostra strategia e pongono le basi per un ulteriore consolidamento e sviluppo del business", ha commentato l'AD Giuseppe Giglio. "Il nostro Community Store continua ad attrarre partner di alto livello che aggiungono valore al nostro catalogo, contribuendo in maniera decisiva alla strepitosa crescita nei mercati internazionali", ha aggiunto.