(Teleborsa) - In recupero l'economia giapponese nel 4° trimestre dell'anno.



Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un incremento trimestrale dello 0,3% dopo il -0,7% registrato nel trimestre precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,4%.



Su anno il PIL è salito dell'1,4% a fronte del -2,6% del trimestre precedente, in linea con le stime degli analisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA