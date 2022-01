Mercoledì 26 Gennaio 2022, 09:00







(Teleborsa) - Stabile la crescita dei prezzi del settore servizi in Giappone a dicembre. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica rispetto all'anno precedente un incremento dell'1,1% in linea con il mese precedente.



Su base mensile, il dato registra un +0,3% contro il +0,2% di novembre.