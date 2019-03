Giappone, peggiora la manifattura a marzo

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone nel mese di marzo registra un ulteriore deterioramento. Il dato dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 48,9 punti confermando il passaggio in zona contrazione registrato nel mese precedente.



Va segnalato, infatti, che la soglia critica dei 50 punti fa da spartiacque tra contrazione e crescita.



Tra le componenti, quella della produzione è scesa a 46,9 dai 47,4 di febbraio, scivolando al minimo in quasi tre anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA