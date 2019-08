Giappone, in miglioramento le condizioni economiche del Paese

(Teleborsa) - In crescita le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato rivisto in miglioramento rispetto al mese precedente.



Il leading indicator si è attestato a 100,4 punti, in aumento rispetto ai 94,9 punti di maggio e rispetto alle attese che lo vedevano a 93,3 punti.



Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva secondo cui nello stesso periodo l'indice coincidente si è attestato a 101,4 punti risultando in calo rispetto ai 104,9 punti precedenti, mentre l'indice differito (lagging index) si è attestato a 111,8 punti dai 113,1 precedenti.



