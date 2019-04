Germania, segnali positivi per l'economia dall'indice Zew di aprile

Ultimo aggiornamento: 12:12

Migliorano sensibilmente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. Ad aprile,. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano previsto 0,8 punti."Il leggero miglioramento registrato dall'indicatore del sentimento economico ZEW è in gran parte basato sulla speranza che la situazione economica globale tenderà a migliorare più di quanto si pensasse in precedenza - ha dichiarato, presidente del ZEW - . Il posticipo della scadenza della Brexit potrebbe anche aver contribuito a sostenere le prospettive economiche. Al contrario, gli ultimi dati relativi agli ordini in entrata e alla produzione industriale nell'industria tedesca indicano uno sviluppo economico piuttosto debole".L'indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è sceso a 5,5 punti dagli 11,1 punti di marzo (8 punti le attese del mercato).