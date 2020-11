Germania, sciopero dei lavoratori Amazon per il Black Friday

(Teleborsa) - Potrebbero essere oltre 3.000 i lavoratori di sette magazzini Amazon tedeschi a scioperare in occasione del Black Friday, secondo quando reso annunciato da VerDi, il sindacato del terziario e il secondo per dimensione in Germania, con oltre 2 milioni di iscritti.

Lo sciopero di tre giorni inizierà con il turno notturno di mercoledì e quindi andrà impattare fino a venerdì, giorno del Black Friday.

Secondo quanto riportato da Vice, le proteste potrebbero interessare altri Paesi, fino a 12: Brasile, Messico, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, Polonia, India, Bangladesh, Filippine e Australia. Le richieste degli scioperanti includono, tra le altre cose, l'aumento dei salari dei lavoratori in tutti i magazzini di Amazon, inclusa una retribuzione più alta durante i periodi di punta come il Black Friday e durante la pandemia, reintegrare i lavoratori licenziati dopo aver parlato di salute e sicurezza sul lavoro e dialogare maggiormente con i sindacati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA