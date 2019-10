Germania, ordini industria in forte frenata. Peggio di attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Calano ancora gli ordinativi all'industria della Germania. Secondo l', nel mese di agosto si è registrato un(rivisto da un preliminare -2,7%).Il dato è peggiore delle aspettative degli, ovvero dello 0,3%., gli ordinativi risultano in calo del 6,7% dopo che a luglio si era registrata una variazione negativa pari a -5%.Nel dettaglio, glisono diminuiti del 2,6% mentre quelli esteri hanno registrato un incremento dello 0,9%.La locomotiva d'Europa resta sotto i riflettori degli analisti, in attesa dei dati sulla produzione industriale in agenda domani, (martedì 8 ottobre), e della bilancia commerciale giovedì 10 ottobre. In chiusura di settimana il focus sarà sulla revisione del rating da parte di S&P (venerdì 11 ottobre).Di fronte algli analisti tagliano le stime sul PIL della Germania. I cinque principali istituti di ricerca economici tedeschi (DIW, ifo Institute, IfW, IWH e RWI), hanno rivisto significativamente al ribasso le loro previsioni, la scorsa settimana. Mentre in primavera si aspettavano ancora che il Prodotto Interno Lordo (PIL) crescesse dello 0,8% nel 2019, si aspettano ora che l'espansione sia solo dello 0,5% principalmente a causa delladi beni capitali e dell'incertezza politica.