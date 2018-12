Germania, l'inflazione rallenta ancora a dicembre

(Teleborsa) - Decelera l'inflazione in Germania a dicembre. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento tendenziale dell'1,7% nel mese di dicembre, rispetto al +2,3% di novembre. Il dato è inferiore all'1,9% atteso dagli analisti.



Su base mensile i prezzi sono attesi in aumento dello 0,1%, come il mese precedente e sotto la stima degli analisti di +0,3%.



L'inflazione armonizzata ha riportato un aumento dell'1,7% mentre ha registrato una variazione di +0,3% su mese.



Il dato finale sarà reso noto il prossimo 16 Gennaio 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA