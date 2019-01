Germania, l'inflazione frena ancora a gennaio

(Teleborsa) - Confermata in decelerazione l'inflazione della Germania a gennaio. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento tendenziale dell'1,4%.



Si tratta della stessa variazione rilevata a dicembre, dopo che il dato del mese prima è stato rivisto al ribasso rispetto all'iniziale 1,7%. La lettura è anche inferiore alle attese dagli analisti (all'1,6%).



Su base mensile, i prezzi sono indicati in calo dello 0,8%, come il mese precedente (rivisto da un iniziale +0,1%) e sopra la stima degli analisti a -0,9%.



L'inflazione armonizzata ha riportato un calo dell'1% su mese, mentre conferma una variazione pari all'1,7% tendenziale in linea con il consensus. © RIPRODUZIONE RISERVATA