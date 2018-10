Germania, crolla ad ottobre l'indice ZEW

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi,rispetto ai -10,6 di settembre,(stesso risultato anche a luglio 2018). Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta ancheche avevano previsto un peggioramento solo fino a -12,3 punti.Dunque l'indicatore torna abbondantemente in territorio negativo e rimane ben al di sotto della media a lungo termine di 22,9 punti."Le aspettative per l'economia tedesca sono. Le aspettative negative cominciano a manifestarsi nello sviluppo delle esportazioni. In ultimo,, che pesa sul sentimento economico", ha commentato il professorL'indice relativo al sentimentdai 76 punti nel mese precedente e meno dei 74,5 attesi dal consensus.L'indice del clima relativo alladal precedente -7,2.