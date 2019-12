Genertel sigla accordo bancassurance con Gruppo Bancario Igea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la compagnia assicurativa di Generali Italia,, nato di recente dall'integrazione di Igea Banca e Banca del Fucino.L'accordo è relativo allatramite la capillarepresente nel Lazio, nelle Marche, in Abruzzo, in Lombardia e in Sicilia e attraverso i Centri Private. In unGenertel collocherà in esclusiva leai clienti private, affluent e retail della bancaaffiancherà anche l'offerta di soluzioni del"Con questo accordo confermiamo il nostro impegno di espansione nel settore della bancassicurazione, come motore di partnership in coerenza con il piano strategico di Generali Country Italia", afferma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel e Genertellife, ricordando "siamo focalizzati sulla creazione di ecosistemi e partnership dedicati a istituzioni finanziarie e banche con forte legame sul territorio in cui operano"., Direttore Generale di Igea Banca, ha spiegato chee che questo accordo porterà ad offrirea tutta la sua clientela distribuita in 5 regioni.