Generali Jeniot e Quattroruote insieme: partono i test degli ADAS

(Teleborsa) - Una serie disviluppate dala società di servizi Iot e Connected Insurance di Generali Italia, conper testare in modoi sistemi elettronici di ausilio alla guidasulla propria pista diin provincia di Pavia, con l'ambizione di stabilire unoQuest'anno i test dei sistemi di assistenza alla guida entrano a far parte del capitolato delle prove di Quattroruote: è questa una delle novità principali annunciate nel corso delche si è svolto oggi al teatro Vetra a Milano.Il, con un lavoro durato un anno, ha permesso di mettere a puntomirate ad analizzare il funzionamento della frenata di emergenza, che hanno tre caratteristiche fondamentali: riproducono situazioni verosimili, sono- "Lae la sensibilizzazione degli utenti della strada ad un uso più consapevole dell'auto sono da sempreha commentato FrancescoCeo di"Glimigliorano notevolmente la sicurezza e possono contribuire alla diminuzione dei sinistri e della loro gravità, a condizione che funzionino correttamente. Conabbiamo definito un protocollo per valutare gli ADAS,Sistemi di Assistenza alla Guida, e testato oltre 20 modelli di automobili: