Generali completa con successo fusione controllate in Portogallo

(Teleborsa) - Generali ha concluso il processo di fusione di tutte le sue controllate (100%) assicurative in Portogallo, dopo l'acquisizione di Seguradoras Unidas avvenuta all'inizio di gennaio.



Seguradoras Unidas S.A. ha incorporato Generali Companhia de Seguros, S.A. e Generali Vida Companhia de Seguros S.A. ed è stata rinominata Generali Seguros, S.A.. Pedro Carvalho sarà il CEO della nuova entità in Portogallo, a diretto riporto di Jaime Anchústegui, CEO International di Generali.



Tutte le approvazioni richieste per l'operazione sono state ottenute con successo dal regolatore in quattro mesi, consentendo a Generali di procedere con rapidità nell'integrazione e nello sviluppo di piani di crescita per nel Paese.





