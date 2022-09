Gas, l'Algeria assicura l'Italia: saranno forniti i volumi concordati

(Teleborsa) - Leammonteranno a circa 25,2 miliardi di metri cubi nel 2022,rispetto ai 20,9 miliardi di metri dell'anno scorso. Lo ha affermato in un'intervista a Bloomberg Toufik Hakkar, amministratore delegato della società energetica statale. "Le prospettive di fornitura del mercato italiano, ma anche dei mercati collegati all'Italia sono promettenti", ha affermato Hakkar, aggiungendo che prevede volumi aggiuntivi "nelle prossime settimane".Le parole di Hakkar seguonodei due paesi, secondo cui Sonatrach farebbe fatica a reperire i volumi aggiuntivi di gas naturale promessi dall'Algeria all'Italia e l'accordo tra i due paesi potrebbe non essere attuato nei tempi previsti.Il volume di gas pompato in Italia con contratti a lungo termine sarà di circa 21,6 miliardi di metri cubi quest'anno, mentre è probabile che l'importo venduto con transazioni spot ammonterà a 3,6 miliardi di metri cubi, ha spiegato il numero uno dell'azienda di stato africana. "per l'intero periodo contrattuale", ha aggiunto Hakkar.Intanto, il ministro della transizione ecologicaha confermatoche il decreto che prevede la fissazione del tetto al prezzo del gas (price cap) alle imprese dovrebbe essere firmato "la prossima settimana dopo le elezioni".Il presidente del Consiglioha invece sollecitato a fare di più, soprattutto a livello europeo. "Come l'Italia sostiene da tempo, l'Unione europea deve imporre un tetto al prezzo delle importazioni di gas, anche per ridurre ulteriormente i finanziamenti che mandiamo alla Russia. L'Europa deve sostenere gli Stati membri mentre questi sostengono Kiev"; ha detto all'Assemblea generale dell'ONU.