Gas, governo lavora all'attivazione di nuove trivelle: ecco dove

(Teleborsa) -continua a lavorare su un, che è uno dei temi chiave del programma elettorale del governo Meloni. Un piano che, per il lungo periodo punta ad, e si affianca, nel breve, a misure per aumentare la quantità di gas in arrivo in Italia in sostituzione di quello russo, ad esempio il rigassificatore di Piombino per trattare il GNL in arrivo con le navi cisterna.E così, fonti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica anticipano che si sta lavorando ad une che il Ministro Gilberto Pichetto Fratin potrebbe decidere di presentarlo giào, al massimo, la, posto che al momento la priorità è la Nadef.Il tema dell'resta in primo piano perché ha natura strutturale e punta a ripristinare il livello di estrazione che l'Italia aveva vent'anni fa: si è passatidi metri cubi prodotti quest'anno.Il problema va oltre la, che hanno superato il 95% entro la deadline del 31 ottobre, garantendo un inverno presumibilmente tranquillo per le famiglie italiane. Il problema invece ha a che fare con leche di gas ne chiedono molto di più e, agli attuali prezzi, rischiano il collasso.Il decreto a cui si lavora punta a, cioè il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, raddoppiando la quantità di gas nazionale nei prossimi tre anni e disponendo il via libera a nuove trivelle in zone al momento escluse dalle attività di ricerca, in particolar modo nell'Adriatico e nell'area nei pressi di Venezia.