10 Marzo 2021

(Teleborsa) - "WINDTRE ha l'obiettivo di assicurare che le donne con ruoli di leadership siano sempre più numerose e, pertanto, promuove una cultura d'impresa all'insegna della parità di genere e del pieno sviluppo delle potenzialità femminili". E' quanto ha affermato Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di WINDTRE, intervenuta al webinar "L'Italia delle donne: leadership e nuove competenze per riprogettare il Paese" organizzato da ASSTEL in collaborazione con 4.Manager.

L'annuncio è legato all'impegno che l'azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, porta avanti da tempo con una serie concreta di piani di azione. "Un programma di welfare, spiega la manager, che comprende asili nido e classi di scuola materna presso le principali sedi, percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze tecnologiche e un progetto, che partirà a breve, pensato per favorire la crescita delle donne in posizioni manageriali".

Un impegno concreto che richiede la partecipazione di più attori e sinergie. "Le manager di WINDTRE - prosegue Gangi - che lavorano in ambienti tech, portano la loro significativa testimonianza nelle scuole, per incoraggiare le ragazze a scegliere proprio le lauree STEM e le professioni del futuro. È, infatti, fondamentale – conclude – favorire la crescita delle giovani donne nel mondo del lavoro e indirizzarle verso l'acquisizione delle disruptive technology skills: una missione che richiede uno sforzo collettivo da parte di aziende, istituzioni, scuole e università".