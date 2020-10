Future USA misti, bene il Nasdaq

(Teleborsa) - I Future USA viaggiano contrastati, anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora. Poco fa è stato diffuso il dato sull'inflazione americana che ha evidenziato una crescita in linea con le stime degli analisti.



Nel frattempo ha preso il via la earning season che vede protagonisti oggi i risultati trimestrali di alcune big come Blackrock, Citigroup,

Johnson & Johnson e JP Morgan.



Frattanto, il future sul Dow Jones cede lo 0,59% a 28.627 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,35% a 3.520 punti, mentre quello sul Nasdaq sale dello 0,50% a 12.156 punti. Sul fronte tecnologico gli investitori guardano ad Apple che dovrebbe presentare il nuovo iPhone.



