FS, Maltempo: Non si arresta l'allerta meteo per il Gelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante l'allerta meteo non accenni a diminuire,sia sul fronte del medio e lunga percorrenza sia su quello locale. Sono infatticoinvolgendo le aree de Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige.I servizi commerciali potranno essere adeguati in base all'evoluzione delle condizioni meteo e ilha già predisposto il, per assicurarne l'efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità, saranno inoltre, oltre ai 1000 dipendenti del Gruppo e delle ditte appaltatrici, insieme ai 500 addetti Anas e alle 200 persone, fra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, pronti a fornire assistenza e informazioni costanti.In particolar modo, Ferrovie dello Stato ha previstoper mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni edegli spazi di stazione aperti al pubblico