FS Italiane, l'Gruppo app nugo estende servizio al trasporto pubblico di Mantova

(Teleborsa) - Sempre più intermodalità ed interconessione fra ferrovie e trasporti pubblici conper la mobilità integrata, con cvui sarà possibile da oggidel servizio di trasporto urbano digestito daL'app nugo, presentata nel giugno scorso, sta rapidamentecon le varie compagnie che gestitscono il TPL in tutta Italia ma anche per aerei, traghetti, car e bike sharing. A dicembre, siglato anche l'accordo con Brescia Mobilità."L'arrivo di nugo a Mantova contribuisce a migliorare la user experience del viaggio e aiuta le persone a spostarsi in città più rapidamente e con maggior semplicità", dichiara, Direttore Generale di nugo, il quale aggiunge che per l'app "è un altro passo per coinvolgere sempre più partner ampliando la rete di provincie italiane in cui è presente"."Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di FS Italiane di aderire a nugo" ha dichiarato, Presidente di APAM Esercizio, ricordando che questo è "un importante progetto di collaborazione tra operatori del trasporto pubblico per migliorare l'accessibilità degli utenti ai servizi" ed "un'opportunità in più per quanti vogliono visitare la nostra città".A Mantova, in questa prima fase, possono essereper bus e metropolitana di Zona A+B (75 minuti). Nei prossimi mesi,sarà possibile acquistare anche i biglietti validi per i servizi urbani di Zona A+B (giornaliero, giornaliero famiglia, carnet 10 corse) e per i servizi extraurbani gestiti da APAM. L'app nugo sarà progressivamente integrata anche con tutte le informazioni sul trasporto pubblico mantovano, orari ed eventuali modifiche o deviazioni dei percorsi.Tramite questa applicazione il biglietto, si paga velocemente e in modo sicuro tramite carta di credito o altri sistemi innovativi quali Amazon Pay, Paypal, Satispay, ApplePay o con bonifico Mybank. Il controllo avviene tramite un codice univoco attraverso il quale i controllori di APAM possono accertare la validità del biglietto.