FS-BEI, allo studio finanziamento nuovi progetti green

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italianeha incontrato oggi, nella sede romana del Gruppo FS,, vicepresidente della BEI - Banca Europea per gli Investimenti.Al centro del confronto i progetti green che ilsvilupperà con il proprio Piano Industriale 2019 – 2023, all'insegna della sostenibilità sociale, economica ed ambientale, e la possibilità di trovare nella BEI l'istituzione finanziaria in grado di collaborare alla loro realizzazione.Il Piano Industriale di FS si connota per investimenti green e sostenibili e si sposa perfettamente con gli interessi della BEI, Istituzione pionera per la finanza sostenibile e storicamente vicina alle attività del Gruppo FS nel finanziare nuove infrastrutture e acquisto di treni.I team specialistici di FS e BEI lavoreranno quindi nei prossimi mesi per individuare il più ampio numero di investimenti pronti ad essere finanziati secondo le logiche ESG ( Environmental, Social and Governance), guardando con attenzione ai risvolti etici e di responsabilità sociale ed ambientale dei progetti.