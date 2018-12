Francia, gilet gialli: Premier pronto a moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti

(Teleborsa) -

Il governo francese tende la mano ai gilet gialli. Édouard Philippe, primo ministro francese, annuncerà nella giornata di oggi una moratoria sull'aumento della tassa sui carburanti, previsto dal primo gennaio 2019, al fine di calmare le proteste dei "gilet gialli" che tengono la Francia sotto scacco ormai da giorni provocando disordini in tutto il paese: lo riferiscono fonti governative.



MISURE PER RASSERENARE GLI ANIMI - Sempre secondo le fonti che hanno anticipato la scelta dell'esecutivo ci saranno anche altre misure volte a rasserenare gli animi, decise in una riunione svoltasi ieri sera all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron. Philippe illustrerà tali misure in un incontro con i deputati di En Marche.

