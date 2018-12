Fondazione FS, Direttore Cantamessa a TLB su Museo Pietrarsa e Treni Storici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa, pochi chilometri a sud di Napoli, luogo di nascita della storia delle ferrovie italiane, punto di arrivo il 3 ottobre 1839, allora Regno delle Due Siciie, venne inaugurata la prima strada ferrata d'Italia: 7.411 metri di ferrovia che congiunsero Napoli a Portici, sulla stessa direttrice della linea Napoli-Salerno, che oggi costeggia l'area del Museo. Il tragitto fu percorso in 11 minuti da due convogli progettati dall'ingegnere Armand Bayard de la Vingtrie, su prototipo dell'inglese George StephensonIn questo luogo, che definire magico è poco, Teleborsa ha incontrato l'ingegner Luigi Francesco Cantamessa, Direttore della Fondazione FS, dal 2 luglio 2013, che ci ha parlato del Museo Ferroviario e sui risultati e obiettivi della Fondazione."In te anni la Fondazione FS ha portato agli antichi splendori il più bel museo ferroviario d'Europa. Con un investimento di 20 milioni di euro abbiamo riconsacrato questo luogo, che è memoria collettiva del trasporto ferroviario del paese.. In questo museo, nei suoi quattro padiglioni, 3500 persone possono fare cultura, spettacolo, moda, studiare e ritrovarsi. Di fronte alla bellezza di Capri, al Vesuvio, collocati esattamente lungo i sette chilometri che nel 1839 il Borbone volle aprissero la grande epopea ferroviaria nazionale"."Pietrarsa è il primo opificio borbonico nazionale,. Durante il Ventennio, Pietrarsa era l'officina Grande Riparazione di locomotive a vapore con la più alta produttività ed efficienza delle Ferrovie Italiane.. Anni di chiaroscuro, di aperture e chiusure, con il mare che è il principale alleato, ma anche il più grande nemico di questo sito. Fino a quando, nel 2014 subentra la gestione della Fondazione Ferrovie dello Stato"...."Ha segnato il cambio di rotta. Questo museo registrava 4-5 mila visitatori l'anno. Specialmente scolaresche., arriva da fuori Napoli. Questo inserisce nel percorso delle eccellenze napoletane un flusso che arriva a Pietrarsa. I"La Fondazione FS ha tre grandi branche di attività: la conservazione del patrimonio documentale, mezzo milione di fotografie; completamente digitalizzate e visionabili online, che tracciano uno spaccato unico della storia del comune sentire del nostro Paese. I musei, Pietrarsa e Trieste Campo Marzio che l'anno prossimo riapriremo con un grande restauro.. Possiamo affermare che il problema delle linee a scarso traffico che sono collocate in contesti naturalistici sia stato risolto caricandole di nuovi flussi, quelli turistici.