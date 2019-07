Flydeal, cancellato un ordine di B737MAX

(Teleborsa) - La compagnia low-cost saudita Flydeal ha cancellato un intero ordine di 50 Boeing B737 MAX. È la prima volta che una compagnia, in questo caso la low-cost controllata dall'Arabian Airlines, elimina completamente dal proprio portafoglio ordini l'aereo.



La compagnia Flydeal che, fino allo scorso dicembre, aveva garantito che avrebbe speso fino a $5,9 miliardi per i 737 MAX ora gestirà una flotta composta interamente da macchine dell'acerrimo rivale della Boeing, acquistando fino a 50 aerei della famiglia A320neo.



Flyadeal prenderà in consegna i primi 30 A320neo a partire dal 2021 e ha un'opzione per altri 20 esemplari della stessa famiglia.