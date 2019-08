Fisco, gettito a 164 miliardi se aumenta IVA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una previsione pessimistica, da parte del. L'analisi ha stimato che, se scatteràsi passerà daidi gettito previsti per il 2019 agli oltre, subendo undel totale del gettito tributario dello Stato. Questo scenario prenderebbe forma qualora ilfinanziare sufficienti a sterilizzare le clausole di salvaguardia, con l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto destinata aCon questo incremento, l'IVA arriverebbe a toccare il. Nel biennio precedente, invece, l'IVA era a livelli più contenuti: 124,7 miliardi il gettito del 2016 su 495,1 miliardi totali (25,20%); 133,2 miliardi nel 2017 su 501,3 miliardi totali (26,58%).Unimpresa analizza anche le principali tasse pagate: in totale, il gettito tributario complessivo è statoconche garantisce bennel 2018 e rappresenta il balzello con più "guadagni".Le accise sulla benzina hanno generato incassi permentre dal prelievo sui, lo Stato si è assicurato. La tassa sulla speranza (giochi e lotto) invece si è attestata susempre nello scorso anno. "Spostare il carico fiscale sui consumi può avere un senso se si, intervenendo con riduzioni del prelievo sui redditi da lavoro" dice, che poi continua "Lasciar salire l'IVA senza tagli all'IRPEF è pericolosissimo ma non sembrano esserci alternativa date leche mettono in difficoltà la stabilità di questo esecutivo".