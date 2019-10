(Teleborsa) - Niente fiori d'arancio per Fincantieri e Leonardo, che non vedranno diventare realtà la tanto chiacchierata fusione tra i due colossi.



A ribadire il concetto è Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, che durante un'intervista a "La Stampa" ha dichiarato: "penso che ognuno debba andare per conto suo. Semplicemente perché un'operazione di questo tipo non porterebbe alcun valore aggiunto. Noi di Fincantieri facciamo navi da crociera e unità militari, loro operano nel settore dell'aerospazio. Discorso differente sono i progetti di collaborazione che portiamo avanti da tempo".





Al momento Fincantieri e Leonardo a Piazza Affari, rispettivamente, segnano +0,26% e +0,49%. © RIPRODUZIONE RISERVATA