(Teleborsa) - Si chiude oggi, 16 ottobre 2019, l'IPO Ferretti, dopo che la società ha prorogato per due volte il periodo di offerta e ha ridotto la forchetta indicativa di prezzo a 2,0-2,5 euro da 2,5-3,7 euro.



Lo sbarco in Borsa del produttore di yacht di lusso, sull'MTA di Borsa Italiana, è previsto per lunedì 21 ottobre 2019, al prezzo di 2 euro ad azione.



Secondo indiscrezioni una larga parte della domanda è arrivata da investitori "non istituzionali" asiatici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA