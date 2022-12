Ferrero acquista il colosso statunitense dei gelati Wells

(Teleborsa) - Il gruppo, produttore della Nutella, ha, la, che opera con i marchi Blue Bunny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top. L'acquisizione, che dovrebbe perfezionarsi all'inizio del 2023, fa parte delle ambizioni di crescita strategica di Ferrero per la categoria dei gelati e della visione di Wells per una crescita accelerata.Questo accordoa seguito delle acquisizioni di Fannie May (2017), ex azienda dolciaria statunitense di Nestlé e delle attività di biscotti e snack alla frutta della società Kellogg (2018). La forte crescita ha portato Ferrero e le sue parti correlate ad avere più di 8.000 dipendenti, 9 uffici e 18 stabilimenti in Nord America.ha registrato unconsolidato di 12,7 miliardi di euro nell'anno fiscale terminato al 31 agosto 2021.prevede di registrare undi oltre 1,7 miliardi di dollari quest'anno. I termini finanziari della transazione non sono stati divulgati."Sono lieto che Wells abbia accettato di entrare a far parte del gruppo Ferrero - ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo Ferrero - Questa rappresenta una partnership vantaggiosa per tutti, che. Insieme, abbiamo più forza e siamo ben posizionati per crescere e competere nel mercato dei gelati".