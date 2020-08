Fenix Entertainment vola al debutto su AIM PRO Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è chiusa con unala prima giornata di negoziazioni di, che ha debuttato oggi sul nuovo segmento, riservato a investitori istituzionali e professionali. Il titolo ha chiuso a 4,75 euro rispetto ai 4 euro del collocamento.La società attiva nel settore dell'entertainment e specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, aveva collocato 377.500 azioni, rivenienti da aumento di capitale, per un controvalore totale di 1,51 milioni di euro. Ildella società post quotazione è paridel capitale post IPO."Siamo orgogliosi di essere tra i primi ad accedere al mercato nell'AIM PRO Italia dedicato agli investitori professionali, per affrontare questo processo in modo graduale e poterci costantemente strutturare per operare al meglio nel mercato aperto agli investitori retail", ha dichiarato il Presidente"L'ingresso in Borsa, per una società giovane come la nostra, è un risultato importante", ha affermato l'Ad, aggiungendo "siamo certi che il mercato finanziario saprà apprezzare le nostre proposte e aiutarci a proporre piani strategici ancora più accattivanti".