(Teleborsa) - Unper sostenere il rilancio delle economie europee colpite dal Covid–19, a cominciare da Italia, Francia e Germania e proseguendo durante i cinque anni del piano in tutti i paesi europei dove il Gruppo e` presente. In occasione dei, a Trieste il 26 dicembre 1831,"Con Fenice 190 – spiega Generali in una nota – diventano permanenti le iniziative straordinarie avviate nel 2020 per affrontare la crisi, che hanno visto investimenti a supporto delle Pmi e dell'economia reale e che hanno superato l'obiettivo del miliardo di euro. A questo primo importo si aggiunge un, destinati alla crescita sostenibile, attraverso fondi di investimento internazionali indirizzati a infrastrutture, innovazione e digitalizzazione, Pmi, abitabilita` green, strutture health care ed educazione"."Generali – ha affermato il– e` tra le poche societa` al mondo che possono vantare una cosi` lunga storia. E` uno straordinario patrimonio di conoscenze ed esperienze, grazie al quale il Gruppo affronta le sfide di oggi e contribuisce a un futuro migliore per le comunita` in cui opera, sia come assicuratore sia come innovatore sociale. Il 190esimo anniversario cade in un anno decisivo per superare insieme la piu` grave crisi mondiale dal dopoguerra e porre le premesse per un grande rilancio a livello globale. Con Fenice 190 vogliamo essere protagonisti di questa ripresa lasciando un segno concreto per il futuro, con un sostegno rilevante ai settori piu` innovativi, sostenibili e strategici per la rinascita dell'economia europea e per favorire l'inclusione di chi e` stato maggiormente colpito dalla crisi".Il– si legge nella nota – e` implementato tramite laed e` aperto a fondi di terzi e investitori istituzionali cosi` come a tutte le societa` del Gruppo che possono partecipare in modo sinergico, in base ai propri obiettivi, all'allocazione degli investimenti. Le iniziative sono selezionate da un, guidata dal, con esperti di real assets, sostenibilita`, private markets, credito ed equity. La responsabilita` del comitato e` affidata al, con un approccio fondato sul rispetto dei 1e l'obiettivo specifico di generare un impatto positivo sulla ripresa economica e l'economia reale in Europa.A oggi Generali fa sapere di aver già identificatoper un impegno complessivo diche spaziano dal sostegno alle Pmi europee, abitabilita` green, infrastrutture con focus particolare su digitale, sanita` e transizione energetica e hanno in comune la forte attenzione alla sostenibilita` ambientale e sociale."Mai come oggi, in un contesto senza precedenti, il Gruppo Generali – ha dichiarato il– intende costruire una visione di futuro condivisa e sostenibile per tutti gli stakeholder. Nel 2021, anno che ci auguriamo segni l'avvio della ripresa economica, celebriamo il nostro anniversario attraverso un palinsesto di iniziative che uniscono passato e futuro per offrire nuove opportunita` di crescita e condivisione. Vogliamo partecipare allo sviluppo di una societa` sempre piu` sostenibile mettendo in campo l'ambizioso programma di investimenti Fenice 190. Al tempo stesso, intendiamo valorizzare la straordinaria eredita` di competenze e di memoria della Compagnia affinche´ sia stimolo di conoscenza e ispirazione per le prossime generazioni". Tra le diversefigura il completamento, a dicembre, delche saranno aperte al pubblico dopo 500 anni e che diventeranno l'hub globale della. In autunno si terra` lainiziativa dedicata alle piccole e medie imprese europee con l'obiettivo di incentivarle ad adottare modelli di business sostenibili, di dare visibilita` a quelle che gia` lo hanno fatto e di stimolare il dibattito pubblico sul tema. Sara` attivata una piattaforma online sulla quale condividere le best practice e scaricare contenuti e informazioni generali relativi alla sostenibilita`. Contestualmente sara` presentata la prima edizione di undedicato agli effetti dell'introduzione di principi di sostenibilita` nelle Pmi europee. A Trieste, nei nuovi spazi di, recentemente ristrutturato dall'architetto Mario Bellini, aprira` al pubblico la sede dell'con una nuova modalita` interattiva. Sempre a Palazzo Berlam saranno avviati i corsi e le esperienze in aula dellail nuovo centro di formazione globale del Gruppo. La Compagnia affidera` a cinque giovani artisti, nazionali e internazionali, l'interpretazione di cinque temi chiave per il Gruppo con ilcreando altrettanti manifesti in grado di rappresentare la realta` in modo nuovo. Attraverso un'iniziativa globale, infine, glisaranno chiamati a raccontare su una piattaforma dedicata la propria personale storia nelle Generali. Il contest selezionera` le storie migliori, individuando 190 Lions che potranno partecipare attivamente alle iniziative di Generali 190.