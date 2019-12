Federterme, nominato Massimo Caputi nuovo presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio ai vertici di Federterme. Massimo Caputi è il nuovo presidente dell'organizzazione aderente a Confindustria, succedendo nella carica a Costanzo Jannotti Pecci che è stato acclamato come presidente onorario dopo venti di lavoro all'interno della federazione. L'assemblea di Federterme, che si è svolta a Roma, ha votato all'unanimità per il nuovo presidente e per i vicepresidenti. Ha approvato, inoltre, il programma di attività per il quadriennio 2019-2023, il bilancio consuntivo 2017/2018 e il bilancio di previsione 2019.«Assumo questo ruolo con grande responsabilità -ha affermato Massimo Caputi- conscio però che sarà necessario lavorare in squadra per creare un network più aggressivo che possa rilanciare un settore fondamentale per lo sviluppo dei territori considerato soprattutto che in Italia sono operative 321 concessioni termali».I vicepresidenti eletti sono Aldo Ferruzzi (Terme di Cervia), Marco Maggia (Terme di Abano), Marina Lalli (Terme Margherita di Savoia), Giancarlo Carriero (Terme Regina Isabella di Ischia), Giorgio Matto (Terme di Rivanazzano).Al termine dell’assemblea, infine, è stato presentato un progetto di promozione del settore termale italiano nell’ambito della campagna promozionale straordinaria a favore del «made In Italy» 2019/2021.