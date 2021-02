© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante le preoccupazioni di tanti investitori per un possibile aumento repentino dell'inflazione, il capo della Federal Reserveha confermato che l'istituzione che presiede non ha intenzione di alzare i tassi di interesse nell'immediato futuro. "Ci aspettiamo che sarà appropriato"fino a quando non saranno stati compiuti ulteriori progressi sostanziali" verso i suoi obiettivi di massimo occupazione e inflazione al 2%", ha detto in una deposizione al Congresso.La FED sta attualmente acquistando(80 miliardi di titoli del Tesoro e 40 miliardi di mortgage-backed securities), e siccome Powell, nella sua deposizione di metà anno davanti al Comitato del Senato per le attività bancarie, abitative e urbane, non ha mandato segnali di una sua variazione, ciò continuerà almeno per alcuni mesi.La testimonianza di Powell era, perché è avvenuta in un momento di crescente ottimismo per la ripresa globale, grazie all'avanzamento delle campagne vaccinali e alle aspettative di ulteriori stimoli fiscali da parte del Congresso. Ciò ha spinto verso l'alto iin tutto il mondo, provocando, soprattutto per le grandi società tecnologiche."L'economia è molto lontana dai nostri obiettivi in materia di occupazione e inflazione ed è probabile che occorrerà del tempo per ottenere ulteriori progressi sostanziali", ha detto Powell, che ha anche puntualizzato il fatto che la FED, nel caso,nel ritmo degli acquisti.Per quanto riguarda l'obiettivo di inflazione, quello della FED è del 2% nel lungo periodo, Powell ha detto che "a seguito di periodi in cui l'inflazione è stata inferiore al 2%, una politica monetaria appropriata mirerà probabilmente a raggiungere un'". Il banchiere ha riconosciuto che l'inflazione, dopo i mesi peggiori della pandemia, è complessivamente rimbalzata nel secondo semestre, ma ha sottolineato come "per alcuni dei settori che sono stati maggiormente colpiti dalla pandemia, i prezzi rimangono particolarmente bassi".Il numero uno della Federal Reserve si è comunque detto ottimista per il futuro: "Sebbene non dovremmo sottovalutare le sfide che dobbiamo affrontare attualmente, gli sviluppi indicano un. In particolare, i continui progressi nelle vaccinazioni dovrebbero aiutare ad accelerare il ritorno alle normali attività".