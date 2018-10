Fed, piovono critiche dopo le accuse di Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -tenta di riportare la calma sui mercati dopo l'ennesima boutade di Donald Trump. Parlando a margine del meeting del Fondo Monetario Internazionale in corso a Bali, il Segretario al Tesoro USA ha dichiarato: "non credo che siano emerse novità da parte della Fed che il mercato non conosce già". Mnuchin, riferendosi al crollo di Wall Street che, secondo Trump, sarebbe causato dall'attuale politica monetaria della Banca Centrale USA, ha spiegato che "e che quanto sta accadendo a Wall Street è unache il mercato può assorbire senza problemi "dati i buoni fondamentali dell'economia a stelle e strisce".Da rilevare che. Intanto dalla diretta interessata, definita da Trump "folle" e "troppo severa", tutto tace. Non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda le altre banche centrali: sempre da Bali, per esempio, il Governatore della Banca Centrale del Sud Africa,, ha sottolineato l'importanza dell'indipendenza di questo tipo di istituzioni. "Mi associo totalmente a quanto dichiarato da Lesetja" ha commentato invece il numero uno della Bank of England,