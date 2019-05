Fca-Renault: Salvini, assolutamente doverosa, se fosse richiesta, la presenza dello Stato

(Teleborsa) - L'operazione di fusione proposta da Fca a Renault è "brillante e spero possa essere portata a compimento. Se fosse chiesta una presenza istituzionale italiana, assolutamente doverosa". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Viminale, rispondendo alla domanda su un'eventuale presenza dello Stato italiano per controbilanciare la partecipazione dello Stato francese in Renault.



"Il comparto auto – ha aggiunto - è fondamentale per la crescita dell'economia del nostro Paese. Questo sarebbe un colosso di dimensioni mondiali. Mi auguro che la trattativa vada a buon fine". © RIPRODUZIONE RISERVATA