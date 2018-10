FCA cede Magneti Marelli a giapponese Calsonic Kansei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Magneti Marelli prende la strada del Sol Levante., uno dei principali fornitori giapponesi di componentistica per autoveicoli.Al termine dell'operazione, CK Holdings sarà rinominata comee le attività congiunte di Calsonic Kansei e Magneti Marelli rappresenteranno il 7mo gruppo indipendente più grande al mondo per fatturato nella componentistica per autoveicoli.Il, si legge in una nota di FCA,. L'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2019 ed è soggetta ad approvazioni da parte delle autorità regolatorie e ad altre consuete condizioni di chiusura., attuale Chief Executive Officer di Calsonic Kansei, basato in Giappone., CEO di Magneti Marelli, entrerà invece a far parte del board di Magneti Marelli CK Holdings.che "rafforzerà ulteriormente una relazione di mutuo beneficio sia per le gamme di offerta in crescita di Magneti Marelli che di FCA e che sosterrà le operation di Magneti arelli in Italia, ben posizionandole per una continua crescita e successo nel futuro".Commentando l'operazione,, CEO di FCA, ha dichiarato: "Dopo aver esaminato attentamente una serie di opzioni per consentire a Magneti Marelli di esprimere tutto il suo potenziale nella prossima fase del suo sviluppo, la combinazione con Calsonic Kansei, si è rivelata un'opportunità ideale per accelerare la crescita futura di Magneti Marelli a beneficio dei suoi clienti e delle sue persone eccezionali.e vorremmo vedere questo rapporto crescere ulteriormente in futuro. L'Operazione riconosce anche il pieno valore strategico di Magneti Marelli ed è un altro importante passo nel nostro continuo focus sulla creazione di valore".