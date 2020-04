FCA, annuncia impiego della sua linea di credito revolving

(Teleborsa) - Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha prelevato, alla luce della perdurante incertezza circa l'impatto del COVID-19, i fondi oggetto della sua linea di credito revolving per 6,25 miliardi di euro sottoscritta nel giugno del 2015 e modificata nel marzo 2019. Tali fondi si aggiungono a 1,5 miliardi prelevati su altre linee di credito bilaterali del Gruppo.



In precedenza, nel corso di questo mese, FCA aveva annunciato di aver completato con successo la sindacazione di una distinta linea di credito per 3,5 miliardi sottoscritta il 25 marzo 2020. Tale linea di credito rimane non utilizzata.



