(Teleborsa) -, il quale ha registrato una valori correnti e dell'1,9% al netto dell'incremento dei prezzi.E' quanto emerge dal Rapporto Analisi dei Settori Industriali febbraio 2019, secondo cui questo riscontro favorevolei segnali diregistrati a partireQuestoè stato avvertito in tutte le altre principaliche stanno soffrendo un rallentamento. A confermarlo concorrono gli indici di produzione industriale al netto dei prodotti petroliferi, che hanno marcato un, oltre che in Italia.Per quanto riguarda lesi segnala la frenata dei fattori di ordine internazionale, che ha impattato sulla dinamica dell'export europeo ed, in particolar modo, su quello extra-europeo. Per quanto concerne quelle, il peso maggiore sulla performance del manifatturiero deriva dalle. Circostanza riscontrata anche nel nostro paese dove il settore ha registrato un -1,7% a consuntivo dei primi 11 mesi.tra i 15 analizzati, nonostante lo scenario di rallentamento generalizzato, nel confronto con una prima parte dell'anno più brillante., soprattutto grazie ai mercati esteri.Per il 2019, il rapporto non delinea note di miglioramento del manifatturiero italiano nel corso dell'anno.