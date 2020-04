(Teleborsa) - Paola De Micheli, Ministro dei Trasporti, torna a parlare della Fase 2 e delle riaperture che - come confermato da Conte - saranno "uniformi su scala nazionale".



La titolare del MIT - in una intervistata a Circo Massimo su Radio Capital - ha poi affrontato il tema più specifico dei trasporti, ammettendo che "non è immaginabile che possa aumentare il numero di bus e metropolitane improvvisamente, sono strumenti che vanno ordinati e costruiti".



La soluzione? "Aumenteranno le frequenze", dice il Ministro De Micheli e, per evitare gli orari di punta, andranno "modificati gli orari di lavoro". "Sui mezzi pubblici - conferma - applicheremo il protocollo che abbiamo firmato a metà marzo, che prevede distanziamento, mascherine, liquidi per igienizzarsi e un riempimento non al 100%.



