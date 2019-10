Facebook, trimestrale sopra le attese

(Teleborsa) - Superano le attese degli analisti i risultati ottenuti da Facebook nel terzo trimestre del 2019. La Compagnia di Mark Zuckerberg ha evidenziato utili per 6,09 miliardi di dollari, o 2,12 dollari per azione, con un rialzo del 19% rispetto a quelli ottenuti nello stesso periodo dell'anno prima. A stupire ancora di più sono i ricavi che hanno palesato un miglioramento del 29% nei tre mesi da luglio a settembre, toccando i 17,65 miliardi dai precedenti 13,73 miliardi del 2018. Gli analisti di FactSet prevedevano utili per 2,11 dollari ad azione e un fatturato di 17,37 miliardi.



Ieri, dopo la pubblicazione dei dati, sono schizzati gli acquisti sul titolo ma oggi nel Premarket di Wall Street vige il segno meno per lo 0,56%. Da inizio dell'anno le azioni Facebook hanno guadagnato il 44 per cento.



