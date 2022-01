Fabilia cresce nel segmento mare con nuova struttura in Romagna

(Teleborsa) - Fabilia Group, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, espande la propria catena di Hotel & Resorts nel "segmento mare" con una nuova struttura in Romagna, nella località di Bellaria-Igea Marina (Rimini). Il numero delle proprie strutture al mare sale così a cinque. In particolare, la controllata Fabilia Jesolo ha siglato con Arizona S.r.l. un contratto d'affitto, valido per la stagione estiva 2022, per la gestione dell'Hotel Arizona (***). Fabilia Group ha la possibilità di rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità.

"Siamo soddisfatti di aver stipulato un nuovo contratto con una struttura che ha tutte le caratteristiche applicabili con successo al format All-inclusive di Fabilia - ha commentato il CEO Mattia Bastoni - Bellaria-Igea Marina è una località dall'ottimo potenziale. Ogni estate è meta di vacanze di tante famiglie italiane e straniere e soddisfa le preferenze della nostra attuale clientela. Il 2022 sarà sicuramente l'anno della ripresa e del rilancio programmato dal management di Fabilia".

In seguito alle recenti acquisizioni, Fabilia Group conta ad oggi 9 hotel, di cui 5 al mare, 3 in montagna e un nuovo hotel termale, per un totale di 754 camere che portano il Gruppo a gestire un numero di stanze superiore a quello del 2020, anno della quotazione sul segmento Euronext Growth Milan.