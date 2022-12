F2i acquista HISI e si rafforza nella sanità

F2i Sgr, il principale gestore italiano di fondi infrastrutturali, ha raggiunto un accordo per acquisire HISI – Holding di Investimento in Sanità ed Infrastrutture, piattaforma di investimento nel settore del partenariato pubblico privato in ambito ospedaliero. HISI detiene le concessioni per la gestione dei servizi non sanitari del Nuovo Ospedale di Legnano, in Lombardia, e dell’Ospedale di Alba-Bra, in Piemonte. I venditori sono riconducibili al fondo infrastrutturale francese Ardian ed al fondo pensioni olandese APG.

Il Nuovo Ospedale di Legnano (MI), con una superficie di 70 mila metri quadrati, 550 posti letto e 19 sale operatorie, ha avviato la sua operatività nel 2010. L’Ospedale di Alba-Bra (CN), è un complesso di 140 mila metri quadrati, con 11 sale operatorie e 350 posti letto, operativo dal 2020.

F2i Sgr realizzerà l’acquisizione per conto del fondo denominato “Ania F2i” che realizzerà così il suo quinto investimento, dopo quelli nei settori del trasporto ferroviario merci, aeroportuale, portuale e dello stoccaggio gas.

Dopo l’investimento in Althea (leader di mercato nel settore della gestione di tecnologie biomedicali in ospedali pubblici e privati), l’acquisizione di HISI costituisce un ulteriore impegno della Sgr nel settore del partenariato pubblico privato (PPP)1 in ambito sanitario, Attraverso HISI, F2i intende perseguire ulteriori opportunità di investimento in Italia per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere e la loro gestione efficiente.

Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr, ha così commentato l’operazione: “Con l’ingresso nel settore delle infrastrutture e dei servizi ospedalieri, F2i intende contribuire alla modernizzazione del Paese e alla salute delle persone. Il PNRR ha stanziato circa 4 miliardi di euro per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e per l’ammodernamento di quelle esistenti. Il partenariato pubblico privato rappresenta la forma privilegiata e più efficiente per l’attuazione di tali investimenti, fondamentali per il nostro Paese. Esso infatti si caratterizza, da un lato, per strutture ospedaliere la cui costruzione risale, nella maggioranza dei casi, ad oltre 50 anni fa; dall’altro, per una disponibilità di 3,2 posti letto per mille abitanti, ben inferiore alla media europea pari a circa 5 unità”.

L’investimento in HISI risponde agli stringenti requisiti di sostenibilità che orientano l’azione del Fondo Ania F2i, basati sull’individuazione di aziende operanti nel comparto infrastrutturale che possano coniugare la crescita industriale al continuo miglioramento del contesto ambientale, sociale e di governance (ESG). Il supporto all’ammodernamento delle infrastrutture sanitarie rientra a pieno titolo in tali obiettivi.

Con questo investimento il Fondo Ania F2i contribuisce agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite (SDGs), con particolare riferimento all’obiettivo n. 3, Salute e Benessere.