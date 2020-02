Expedia vola al Nasdaq nonostante trimestre sotto le attese

(Teleborsa) - Expedia vola al Nasdaq. Dopo un quarto trimestre sotto le attese il titolo della società leader nelle prenotazioni turistiche online ha toccato un rally superiore all'11% in after market su risultati per gli ultimi tre mesi del 2019 segnati da profitti netti in crescita da 17 milioni di dollari, pari a 11 centesimi per azione, a 76 milioni, e 52 centesimi.



Su base rettificata l'eps è sceso da 1,18 a 1,16 dollari, a fronte di ricavi in progresso dell'8% annuo a 2,63 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 1,19 dollari e 2,76 miliardi rispettivamente.



Expedia ha dichiarato di attendersi 300-500 milioni di risparmi sui costi di gestione in tutta la sua attività ma non ha fornito una guidance per il 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA